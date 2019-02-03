Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

Memleketi Çin’in İç Moğolistan’ın Hohhot bölgesi olan Şiao Zou, iş için bulunduğu Pekin’den Bahar Bayramı dolayısıyla memleketine gittiğini belirtti. Yıl içinde uzun süreli tatil imkanı bulamadıklarını söyleyen Zou, Bahar Bayramı’nı memleketine gitmek için fırsat olarak gördüğünü ifade ederek “Bahar Bayramı’nın Çinliler için özel bir anlamı var. Arabayla ya da trenle, her ne kadar bilet bulmak zor olsa da eve gitmeliyiz. Çin yeni yılını birlikte geçirmeliyiz.” diye konuştu.

