Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

ÇİN'de milyonlarca kişinin dört gözle beklediği en önemli geleneksel bayram olan "Çunçie" (Bahar Bayramı) öncesi dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak da adlandırılan "Çunyün" (Bahar Bayramı Trafiği) telaşı yaşanıyor.

Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

Miladi takvimin yanı sıra 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede 5 Şubat'ta "Köpek Yılı" geride bırakılarak "Domuz Yılı"na girilecek. Yeni yılın başlamasıyla 5 Şubat'ta ülkede bir haftalık tatil ilan edilecek. Çin halkının 5 Şubat'tan önce ve sonrası için aldığı izinle 40 günü bulan ve yıl içindeki en uzun tatil olan Bahar Bayramı döneminde 3 milyar seyahatin yapılması bekleniyor.

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Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

Nüfusu yaklaşık 22 milyonu bulan ve başka şehirlerden gelen öğrenci ve göçmen işçilerin yaşadığı başkent Pekin'de de Bahar Bayramı trafiği kendini hissettiriyor. Bu dönemde çoğu kişi ellerinde bavulla metroya binip tren garlarına akın ediyor. Pekin Tren İstasyonu'ndan hareket ederek civar kent Tiencin üzerinden aktarma yapan Çin'in Bahar Bayramı yolcuları, AA muhabirine duygularını aktardı.

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Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

Memleketi Çin’in İç Moğolistan’ın Hohhot bölgesi olan Şiao Zou, iş için bulunduğu Pekin’den Bahar Bayramı dolayısıyla memleketine gittiğini belirtti. Yıl içinde uzun süreli tatil imkanı bulamadıklarını söyleyen Zou, Bahar Bayramı’nı memleketine gitmek için fırsat olarak gördüğünü ifade ederek “Bahar Bayramı’nın Çinliler için özel bir anlamı var. Arabayla ya da trenle, her ne kadar bilet bulmak zor olsa da eve gitmeliyiz. Çin yeni yılını birlikte geçirmeliyiz.” diye konuştu.

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Çin'in en büyük göçü başladı milyonlar yerinden olacak

Bahar Bayramı tatili, aynı zamanda, memleketinin dışında ikamet eden göçmen işçiler, öğrenciler, mevsimlik işçilere yılın yorgunluğunu atma ve Çin yeni yılını aileleriyle geçirme imkanı sunuyor. Yaklaşık 240 milyonluk kesimi kapsayan bu nüfus, Bahar Bayramı tatilini iple çekiyor.

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