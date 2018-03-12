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Cinderesi'nde yakalanan YPG'li 5 terörist her şeyi anlattı

Cinderesi'nde yakalanan YPG'li 5 terörist her şeyi anlattı

Cinderesi'nde sağ ele geçirilen 5 terörist: Bazı örgüt üyeleri 'Türk askerinin bu kadar kararlı savaştığını görmedim' diyordu. Panik ve korku Burseya Dağı'nın alınmasıyla başladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 09:18 - Güncelleme: 12-03-2018 09:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, Cinderesi bölgesinde sağ olarak yakalanan YPG'li 5 teröristin ifadeleri, örgütün tükenme noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Sabah gazetesinin haberine göre Kafr Cannah köyündeki terör örgütüne ait kamptan silahlarını bırakarak kaçan 5 terörist ifadelerinde şunları anlattı:

SİVİL YALANI TUTMADI
Andok Kendal (32): Türkiye için söyledikleri 'Sivilleri öldürüyorlar' algısı tutmadı. Yayımlanan o fotoğraflar internet sitelerinden kopyalanmış sahte resimlerdi. Kampın haberleşmede kullandığı bilgisayarında kayıtlı olan adreslere Türkiye'den ve birçok Avrupa ülkesinden, "Yıllardır 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye tek başına bakan Türkiye için 'Sivilleri öldürüyorlar' yalanınız tutmuyor. Bunları yayımlamayın" diye yorumlar yazılıyordu. Ama o yorumlar siliniyordu.

23 ARKADAŞ KAÇTIK
Hasan Rubar (39): Türk Askeri YPG'yi bitirecek. Günlerdir telsizlerimizden bizimkiler hep "Bittik tükendik. Asker bizi burayı bitirecek. Acele yardıma gelin Tüm arkadaşlar vuruldu" şeklinde anonslar geçiyordu.

Azad Andok (38): Burseya Dağı'na asker yaklaştığında orada öleceğimizi anlayınca 23 arkadaşla tünellerden kaçarak Cinderesi bölgesine geldik. Burseya Dağı'nda askerle çatışırken yanımda olan Hogir ve Çiya kod adlı Kandil'den gelen PKK'lılar kendi aralarında "8 yıldır dağdayım. Türk askerinin bu kadar kararlı ve ölüme meydan okuduğunu görmedim" diye konuşmalarına şahit oldum. Panik ve korku daha o zaman başlamıştı. Uçaklar ve tankların atışları hedefleri tam isabetle alıyordu. 9 ay önce "Gelmezsen aileni öldürürüz" dedikleri için katılmak zorunda kaldım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mert toker 12 Mart 2018 09:39 Çünkü pislik fetö cüler temzilendi. ABD nin köpeği fetö bir başka köpeği pkk yı ısırtırmı? ikisinide ayrı ayrı besledi büyüttü. Ama şimdi FETÖ yok. Gerçek TSK ile karşı karşıya

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