Cinderes kontrol altına alındı!

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 48'inci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 115'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

CİNDERES BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR: Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes belde merkezi, günlerdir süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Yerel kaynaklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes'teki çatışmaların sürdüğünü aktardı.

SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cinderes beldesine bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin saldırısı sonucu ismi açıklanmayan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, Türkiye'den giden sağlık görevlileri tarafından evinde yapılan ilk müdahalenin ardından köyden tahliye edildi. Yaralı kadın, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.

CİNDERES'TE GİZLENEN TERÖRİST GRUBU VE TUZAKLARI VURULDU: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan, çatışmalar sonucu kontrolün TSK ve ÖSO'ya geçtiği Cinderes beldesinde, terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar ile bombaların bulunduğu hedeflerin koordinatları, insansız hava araçlarıyla belirlenip, Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalandırılan jetler ile tuzaklarla dolu terör örgütü hedefleri havadan ateş altına alındı. Bombalanan hedefler, imha edilirken, gizlenen bir grup teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bombalanan bölgeden yükselen dumanlar, Reyhanlı'dan da görüldü.

RACO KIRSALINDAKİ CEZAEVİ KONTROL ALTINDA: Afrin'e bağlı Raco beldesi kırsalında bulunan cezaevi ile Ma'rata köyü, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi. Cezaevi ve köyde kontrol sağlandı.

  • Güncel 09 Mart 2018 00:04
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