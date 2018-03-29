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Çin’den ABD’ye uyarı: Sonuna kadar gider

Çin’den ABD’ye uyarı: Sonuna kadar gider

Çin, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olması durumunda ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gidecekleri uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 14:47 - Güncelleme: 29-03-2018 14:47

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de yaptığı basın toplantısında ABD’nin Çin’e uygulayacağı yaklaşık 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine karşı çıktıklarını belirterek Washington yönetimini tek taraflılığı ve ticari korumacılığı terk etmeye çağırdı.

"ABD’nin uçurumdan önce atının dizginlerini çekmesini umuyoruz.” diyen Gao, aksi takdirde kendilerinin de ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gideceklerini söyledi.

PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇMAYA BENZER
Gao, ABD’nin "yanlış yöntemlerinin" Pandora'nın kutusunu açmaya benzediğine dikkati çekerek bu önlemlerin zincirleme tepkimeyi tetikleyeceğini ve "ticari korumacılık virüsü"nün dünyaya yayılmasına neden olacağını savundu.

Washington yönetiminin Çin’e karşı aldığı ticari önlemleri "soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan bir oyun" olarak nitelendiren Gao, iki tarafın karşılıklı eşit şartlarda müzakere etmesi durumunda kazan-kazan ve iş birliği yöntemiyle çözüm bulabileceklerini kaydetti. Gao, tek taraflı zorlamaya dayanan müzakereleri kabul etmeyeceklerine de dikkati çekti. 

Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği (USTR), Beyaz Saray'ın talebi üzerine 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varmış, ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getirmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.

Genelge, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörüyor. Söz konusu gümrük vergisinin, savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. Vergilerin etkileyeceği ürünlerin listesinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Çin de ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerinde 128 ürüne yönelik vergilerin iki aşamalı olarak yüzde 15 ve yüzde 25 oranlarında artırılmasını planlıyor.

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Kaynak : AA

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