Çin'den ABD'ye Suriye uyarısı: Karşıyız!

İddia hakkında 'kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma' çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in 'amaçsız güç kullanımına' karşı olduğunu duyurdu. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang basın brifinginde ülkesinin 'amaçsız güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı olduğunu' söyledi.

Sözcü, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı konusunda 'kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan hiçbir tarafın sonuçlar konusunda peşin yargıda bulunup rasgele yargılara varmaması gerektiğini' söyledi.Sözcü ayrıca "Askeri yollar bizi bir yere götürmez" açıklamasında bulundu.

​İSVEÇ VE ALMANYA'DAN RUSYA'YA 'ESAD ÇAĞRISI'

Almanya ve İsveç dışişleri bakanları ise Rusya'dan 'elindeki kimyasal silahları teslim etmesi' için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

Askeri misilleme seçeneğini dışlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom "Şiddet içermeyen bir kararı desteklemek ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevi" dedi.

Kimyasal saldırı iddiasını 'korkunç bir suç' olarak niteleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Rusya ve diğerlerinin 'Esad'ın kimyasal silahlarını teslim ettiğini ve insani hava koridorları açılmasını sağlaması gerektiğini' söyledi.

MERKEL: KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI KANITI ÇOK AÇIK

Duma'dan tahliye edilen Ceyş'ül İslam örgütü mensupları ve ailelerini El Vafidin kontrol noktasında kordon altına alan Suriye hükümeti güçleri

Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ise Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi'nden Yevgeni Serberennikov'un, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanların Duma'yı ziyaret etmelerini Moskova'nın ayarlaması konusundaki önerisi soruldu.

Bu öneriyi destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya 'isteksizce yanıt veren' Merkel "Orada kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin kanıt çok ama çok açık. Gördüğüm kadarıyla bu yeniden incelenebilir ancak bunun olayı kınamamıza bir yardımı yok" dedi.

​GUTERRES: EĞER DOĞRULANIRSA ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise uluslararası soruşturmacıların Duma'ya 'serbest erişiminin sağlanması' çağrısında bulundu.

Guterres yaptığı açıklamada "Krizin herhangi bir tarafının, hangi şartlar altında olursa olsun, kimyasal silah kullandığı doğrulanırsa bu nefret uyandırıcıdır ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlalidir" dedi.Guterres "Son suçlamaların ciddiyeti, tarafsız, bağımsız ve profesyonel uzmanlığın yer aldığı bir soruşturmayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.Guterres OPCW'ye ve 'tam erişim sağlanmasının gerektiğini' ifade ettiği OPCW keşif heyetine olan desteğini de yineledi.