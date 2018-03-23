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Çin'den ABD'ye rest: Savaştan korkmuyoruz

Çin'den ABD'ye rest: Savaştan korkmuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni gümrük vergileri getiren genelgeyi imzalamasına Pekin'den sert tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine verildi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 12:33 - Güncelleme: 23-03-2018 12:33

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi getiren genelgeyi imzalamasına ilişkin, ABD'ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin dün imzaladığı ve Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu belirtildi.

Genelgenin ne ABD'nin ne Çin'in ne de dünyanın çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği, bu konuda yeterli hazırlıkları yaptığı ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağı bildirildi. 

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul hareket etmesi çağrısı yapılarak, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetimine mevcut Çin-ABD iş birliğine zarar vermekten kaçınması, sorunların iki tarafın müzakere ve diyaloğu ile çözülmesi ve Çin'in endişelerini çözmesi çağrısı yapıldı.

Çin'in ABD'den ithal ürünlere iki aşamalı ek vergi planı
Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, Çin'den ithal edilen ürünlere milyarlarca dolarlık vergi koyma hareketine karşı Pekin yönetiminin, ABD'den ithal ettiği 128 ürüne yönelik vergileri artırmayı öngören bazı karşı önlemler almayı planladığı aktarıldı.

Bu önlemlere göre, ilk aşamada ABD'den ithal edilen 977 milyon dolar değerinde kuru ve taze meyve, çelik, şarap dahil 120 ürüne yüzde 15 ek vergi uygulanacağı, ikinci aşamada ise değeri 1,99 milyar doları bulan domuz eti ve ürünleri ile alüminyum dahil 8 ürüne yüzde 25 ek vergi konulacağı kaydedildi.

Çin, DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaret kurallarını koruyacak
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD'nin "ulusal güvenlik çıkarlarını koruma" adı altında ithal ürünlere yönelik aldığı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar verdiği ve uluslararası ticaret düzeninin normlarına müdahale ettiği belirtildi.

Çin'in pek çok kanal ve zeminde ABD ile görüşmelerini sürdürdüğüne değinilen açıklamada, Pekin yönetiminin DTÖ çerçevesinde yasal eylemlere başvuracağı ve diğer DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaretin kurallarını ve istikrarını koruyacağı ifade edildi. 

Yaklaşık 60 milyar dolarlık ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelge

ABD Başkanı Trump dün Çin'e tutarı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.

Genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiğini kaydeden Trump, Çin'i bir dost olarak kabul ettiğini belirterek, "Çin Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda çok yardım ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verilen genelgede, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor. 

Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. 

USTR'nin Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varıldığı bildirilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • DedekorkuT, 23 Mart 2018 12:46 Bahsettiğin şeyden beslendiğini sana bir bilge kağan söylüyor,

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  • Misafir 23 Mart 2018 13:20 Hiç kimseye hiç sözüm yok sana yok bana yok hiç kimseye yok

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