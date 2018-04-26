Çin'den ABD'ye 'Huawei soruşturması' tepkisi

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, basın toplantısında, bir ülkenin kendi iç hukukuna göre tek taraflı yaptırım uygulamasına karşı olduklarını belirterek, “Bu konudaki tutumumuz tutarlı ve açıktır.” dedi.

Washington yönetiminin, yabancı yatırımcıların ABD’nin iş çevresine duydukları güvene daha fazla zarar vermemesini umduklarını belirten Hua, “Uluslararası yatırım ve ticaret şirketlerinin normal, adil, kazan-kazan ilkesi ile yaptığı işlere zarar vermeyin.” çağrısı yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei’e, İran’a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ABD ile Çin arasında ticari gerginlik zaman zaman yükseliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ticaret anlaşmazlıkların müzakeresi için Çin'i ziyaret edeceğinin açıklanmasını Pekin yönetimi memnuniyetle karşılamıştı.