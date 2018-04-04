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Çin'den ABD'ye 50 milyar dolarlık misilleme

Çin'den ABD'ye 50 milyar dolarlık misilleme

Çin, Washington yönetiminin yaklaşık 50 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 ek vergi getirecek listesine misilleme olarak 106 ABD menşeli ürüne yüzde 25 vergi getireceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:36 - Güncelleme: 04-04-2018 12:36

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin, değeri yaklaşık 50 milyar doları bulan bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi uygulamasına ilişkin, ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarında ürünlere yüzde 25 vergi getirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vergi artışının viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 ürünü kapsadığı bildirildi. 

ABD menşeli ürünlerin geçen yılki değerinin yaklaşık 50 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, yüzde 25’lik verginin yürürlüğe gireceği zamanın daha sonra duyurulacağı belirtildi. 

Çin ABD'yi gümrük vergisi listesi nedeniyle kınadı

ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ederek Çin’in ekonomik çıkarlarını ve güvenliğini tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin, hem kendi dış ticaret hukuku hem de DTÖ'nün temel prensiplerine göre yasal çıkarlarını ve haklarını koruyacağı kaydedildi.

ABD'YE KINAMA: Öte yandan, Çin Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları, bu sabah ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceği Çin menşeli yaklaşık bin 300 ürüne yönelik liste yayımlamasını kınayan açıklamalar yayımladı.

ABD’nin ek gümrük tarifesi uygulanacak Çin menşeli malların listesini yayımlamasına karşılık eşit büyüklükte ve çapta karşı önlemler alınacağı belirtilen açıklamalarda, "tipik tek taraflılık ve korumacılık" yaptığı gerekçesiyle Washington yönetimi eleştirildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilecek Çin menşeli ürünler listesini yayımlamıştı.

Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidi bulunuyor. Liste, Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alıyor.

Çin, daha önce, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • abd ye vurulan her darbe mutluluktur 04 Nisan 2018 13:09 bu rezil kan emici abd ye indirilen her darbe,inanılmaz bir endorfin sağnağı yaratmakta...

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