Çin'de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var

Çin'in Changchun kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre Hongqi caddesindeki Wanda Plaza yakınlarında gerçekleşen patlama sonrasında binadan caddeye bombalar atıldı. Güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edilirken paniğe kapılan halk bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Patlama ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken yerel kaynaklar bir kişinin öldüğünü bildiriyor. Ayrıntılar geliyor...