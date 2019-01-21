Çin'de internetten kameralı sekse zorlanan Kuzey Koreli kadınların kaçışı

Çin'in Yanji kentinde, iki genç kadın bir apartmanın 3. katından, yırtılıp birbirine bağlanmış çarşaflarla pencereden aşağıya inmeye çalışıyor.

"Çabuk olun, fazla vaktimiz yok" diye sesleniyor kurtarıcıları.

İnmeyi başarıp aşağıda bekleyen arabaya biniyorlar.

Ama henüz tehlikeyi atlatmış değiller.

Mira ve Jiyun, Kuzey Kore'den kaçmış ama farklı zamanlarda kadın tacirlerinin eline düşmüş iki kadın. Çin sınırından içeri girdikten sonra, kaçmalarına yardım eden ve "aracı" adıyla bilinen kişiler, onları kamera karşısında internet üzerinden pornografik yayınlar yapmaya zorlayan kişilere teslim etmiş.

Mira 5, Jiyun ise 8 yıl bir apartman dairesine hapsedilmiş halde, internet üzerinden kamerayla pornografik içerikli canlı yayına zorlanmışlar.

Rejimin izni olmadan Kuzey Kore'den ayrılmak yasa dışı sayılıyor. Ancak pek çok kişi kaçmak için hayatını riske atıyor.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki tampon bölge, askerlerin gözetiminde ve mayın dolu olduğu için doğrudan buraya kaçmak imkânsız.

Bu yüzden çoğu kişi ülkenin kuzeyinden Çin'e geçmeyi tercih ediyor.

Ancak Çin'de de Kuzey Koreli kaçaklar "yasa dışı göçmen" olarak görülüyor ve yetkililerin yakalaması halinde geri gönderiliyor. Bu durumda ise kaçaklar "Anavatana ihanet" suçlaması ile işkence ve hapis cezasına maruz kalıyor.