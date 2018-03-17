Çin'de hostes olmak kolay değil!

Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi.
Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Havada hizmet vermeye başlamadan önce Çin’de hosteslerin dikkat çekici bir eğitimden geçiriliyor.
Çin’in Henan eyaletindeki Luoyang şehrinde 2017 hosteslik giriş sınavı öncesinde adaylara incelikli bir eğitim veriliyor. İşte, havada hizmet vermeye başlamadan önce Çin’de hosteslerin aldıkları dersler....
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