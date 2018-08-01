Çin'de büyük eziyet! Cenazeleri böyle yakıyorlar

Sputnik'in haberine göre Jiangxi'den eyalet yönetiminin insanların evlerini basıp tabutlara el koyduğuna ve bunları imha ettiğine dair haberler ve görüntüler geldi. Hatta bir keresinde tabutla defnedildi diye bir cenazenin topraktan çıkarıldığı öğrenildi. Halkı öfke içinde bırakan uygulamaya devletin medya organları bile tepki gösterdi.

6 ay önce başlatılan 'sıfır defin' politikasıyla eylül itibarıyla artık tüm cenazelerin krematoryumda yakılması hedefine ulaşmak için işi sıkı tutan Jiangxi yönetimi, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Ganzhou, Jian, Yichun kentlerinin köylerinde evlere zorla girdi. Evlerden çıkarılan tabutlar, üst üste yığıldı ve iş makinalarıyla üzerlerinden geçilerek paramparça edildi.

TABUT BAŞINA 2000 YUAN TAZMİNAT Geçen ay Çin haber sitesi Thepaper.cn Gaoan'daki 24 köy ve kasabada 5800'ü aşkın kişi tabutları gönüllü şekilde teslim etmeye ikna edilirken bazı yetkililerin tabut başına 2000 yuan tazminat teklif ettiğini belirtmişti. Köylü ise yoksul insanların yıllarca para biriktirip 5000 yuan ödeyerek tabut aldığını, dolayısıyla 2000 yuan tazminatın yetersiz olduğunu anlattı.

ATALARDAN KALMA BİR GELENEK Oysa Çin'in taşrasında kişinin kendine özel tabut yaptırıp uzun ömür, bol şans getirmesi umuduyla evine yerleştirmesi bir gelenek. 2014 yılında Pekin Haberleri isimli gazete en az 6 yaşlı köylünün yönetimin tabutlara el koyma planını öğrendiğinde intihar ettiğini duyurmuştu.

Oysa Çin'in taşrasında kişinin kendine özel tabut yaptırıp uzun ömür, bol şans getirmesi umuduyla evine yerleştirmesi bir gelenek. 2014 yılında Pekin Haberleri isimli gazete en az 6 yaşlı köylünün yönetimin tabutlara el koyma planını öğrendiğinde intihar ettiğini duyurmuştu.

ÇKP'NİN GAZETESİ UYARDI: HALKI İSYAN ETTİRMEYİN Bu gidişat karşısında Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, Jiangxi eyalet yönetimine cenaze reformunu gözden geçirmesi çağrısı yaptı. Gazetede yayımlanan makalede ''Bu kadar sert ve hatta barbarca bir uygulamanın nasıl bir nedeni olabilir? Cenaze reformu işe yarıyorsa bile insanların kalbini kırıyor ve yönetimin güvenilirliğini, itibarını bitiriyor. Yol açtığı garez birikip patlarsa istikrarsızlığı tetikler'' denildi.

  • Dünya 01 Ağustos 2018 13:49
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