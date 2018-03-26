Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

Artık Eyfel Kulesini görmek için Paris'e gitmek zorunda değilsiniz Çünkü artık başka bir paris daha var paristen öte. Çin, Avrupa'nın romantik kentinin kopyasını yaptı. Paris'i öyle bir kopyalamışlar ki eğer sıradan bir turistseniz hangisi gerçek hangisi kopya anlamak gerçekten çok zor. Fransız fotoğrafçı Francois Prost'ün, Tianducheng kentini ziyareti sırasında çektiği bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürecek türden.