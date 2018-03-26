Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

Fransız fotoğrafçı Francois Prost Tianducheng kentini ziyareti sırasında kasabaının Paris'e olan inanılmaz benzerliğini farkediyor ve fotoğraflarını çekmeye başlıyor. İşte hangisinin gerçek olduğunu bulmakta zorlanacağınız Çin'in kopya Paris'i...

Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

Artık Eyfel Kulesini görmek için Paris'e gitmek zorunda değilsiniz Çünkü artık başka bir paris daha var paristen öte. Çin, Avrupa'nın romantik kentinin kopyasını yaptı. Paris'i öyle bir kopyalamışlar ki eğer sıradan bir turistseniz hangisi gerçek hangisi kopya anlamak gerçekten çok zor. Fransız fotoğrafçı Francois Prost'ün, Tianducheng kentini ziyareti sırasında çektiği bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürecek türden.

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Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

Dünyanın en ikonik şehirlerinden birine dayanan bir kasabada yaşamanın nasıl bir şey olacağını araştıran Francois, Çin'in çeşitli Avrupa bölgelerinin mimari tarzlarını bilinçli olarak taklit eden çeşitli yerlere rastladı. Çin banliyölerinde bir konut sitesi olan Tianducheng Hangzhou'nun inşaatına 2007 yılında başlanmış ve başlangıç olarak 10 bin kişiye ev sahipliği yapması planlanmış. İşte Çin'in sınırları zorlayan kopya kasabası...(sağ taraftaki fotoğraflar orjinal)

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Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

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Çin'de bir Paris var Paris'ten öte! Hangisi gerçek?

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