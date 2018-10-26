Çin'de anaokulunda saldırı! Çok sayıda yaralı var

Çin polisi, bugün sabah saatlerinde meydana gelen saldırıyı 39 yaşındaki bir kadının gerçekleştirdiğini duyurdu. Kadının kimliğini açıklamayan polis, yalnızca soyadının Liu olduğu bilgisini paylaştı.
Çin'de benzer vakalar son yıllarda artış göstermiş durumda. Psikolojik sorunlar yaşayan veya intikam almak isteyenler tarafından söz konusu saldırılar yaşanıyor.
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