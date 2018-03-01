Cinayete kurban gitmişti! İşte Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim

TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' yeniden başlıyor. Geçtiğimiz yıl Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' programının yeni sunucusu Bekir Aksoy oldu.

Cinayete kurban gitmişti! İşte Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim

TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' yeniden başlıyor. 27 Ağustos 2017'de Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' programının yeni sunucusu belli oldu. Geçen sezon Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programı yeni sezonda Bekir Aksoy sunacak.

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Cinayete kurban gitmişti! İşte Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim

Bir Fikrin mi Var Türkiye, Bekir Aksoy'un moderatörlüğünde ve güçlü jürisi ile yılın girişimcisini seçmeye hazırlanıyor. Son 11 yılda Türkiye'nin yanı sıra dünyada da on binlerce girişimci ve milyonlarca izleyiciye ulaşarak ülkemizin en büyük girişimcilik markası ve platformu haline gelen yarışmanın ilk bölümü 4 Mart Pazar akşamı TRT Haber'de yayınlanacak.

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Cinayete kurban gitmişti! İşte Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim

Yeni sezonda Türkiye'nin en iyi fikri olmak için 30 girişimci kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Burada sadece en iyi fikir en iyi sunum yetmiyor, karşılarında Türkiye'nin en ünlü iş insanlarının bulunduğu zorlu bir jüriyi de geçmeleri gerekiyor.

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