Cinayete kurban gitmişti! İşte Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim

Yeni sezonda Türkiye'nin en iyi fikri olmak için 30 girişimci kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Burada sadece en iyi fikir en iyi sunum yetmiyor, karşılarında Türkiye'nin en ünlü iş insanlarının bulunduğu zorlu bir jüriyi de geçmeleri gerekiyor.