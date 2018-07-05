Cinayet zanlısı 4 yıl sonra böyle yakalandı

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Ardahan'da 2014 yılında cinayet olayı karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan Murat Aymış'ın Vakıflar Mahallesi'nde olduğu yönünde ihbar aldı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında Murat A.'nın saklandığı evin etrafını sardı. Bahçeyi sularken birden jandarmayı karşısında gören Aymış, ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.

YAKALANMAMAK İÇİN MAAŞINI BAŞKA İL VE İLÇELERİN ATM'LERİNDEN ÇEKMİŞ

Cinayet zanlısı Murat Aymış'ın jandarma ve polise yakalanmamak için sürekli il değiştirdiği belirlendi. İşçi emeklisi olan zanlının maaşını da sürekli başka il ve ilçelerden banka ATM'lerinden çektiği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.