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Cinayet sanığı trans birey Derya için savcıdan flaş istek

Cinayet sanığı trans birey Derya için savcıdan flaş istek

BURSA'da trans birey Derya Yıldırım'ın(49), trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı Can Görkem Bayraktar'ı (20) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava karara kaldı. Savcının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği Yıldırım’ın avukatı, müvekkilinin cinayeti meşru müdafa altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 09:22 - Güncelleme: 17-01-2019 09:22

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan'da meydana gelen olayda, trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yoluna devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine geldi. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti.

Kavga sırasında sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak, Bayraktar'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET, AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Derya Yıldırım'ın karar aşamasına gelen davasında Cumhuriyet savcısı mütaala verdi. Duruşmaya sanık avukatı ve öldürülen Can Görkem’in babası Tuncay Bayraktar ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller sonucunda sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Yıldırım'ın avukatı ise, müvekilinin suçu meşru müdafa içinde işlediğini savunarak, tahliyesini talep etti. Ayrıca savunma için süre istedi. Mahkeme, Derya Yılıdırım’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın karar için Şubat ayına ertelenmesine karar verdi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 09:48 "trans birey" miş...Yahu bu nasıl saçma sapan bir ifade...Erkek ya da kadın değilse onun tanımlaması normalin dışında olan " tıbbi arazı olan bir hasta" olabilir ancak...Ailesinin, ve toplumun dışlamaması,tedavi edilmesi gereken bir hasta! Ancak aç kalınca mecburen sapkın seks ticareti yapmasını engelleyecek sosyal bir devlet başarabilir bunu...

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