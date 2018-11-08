Cinayet kurbanı Fulya'nın evindeki esrarengiz not

'SEN KARIŞMA, BAŞINA İŞ GELMESİN': Duruşmada ifade veren tanık N.A., Fulya Özdemir ile komşu olduklarını ve sık sık görüştüklerini söyledi. N.A., sanık Atilla Makta'nın Y.Ç.'nin otelinde çalıştığını bildiğini söyledi. N.A., Fulya Özdemir'in, Y.Ç.'nin baktığı köpeklerden birini sahiplendiğini, bu sırada da Atilla Makta ile tanıştıklarını aktardı. Fulya Özdemir'in kendisine sanık ile görüştüklerini, birbirlerinin evine gelip gittiklerini söylediğini kaydeden N.A., ancak ikili arasında sevgili düzeyinde bir ilişki olup olmadığını bilmediğini belirtti. Fulya Özdemir'in ölmeden 10 gün önce sanığın kaçak olduğunu ve ihbar edeceğini söylediğini anlatan N.A., kendisinin de, 'Sen karışma, başına iş gelmesin' dediğini söyledi. Fulya Özdemir'in kaybolduğu gün saat 17.00'ye kadar yanında olduğunu belirten N.A., beyaz eşya servisinden aramaları üzerine evine gittiğini, bir daha kendisini görmediğini ifade etti.

