Cinayet anı kamerada!

Çağlayan'da 5 bin lira borç verdiği arkadaşını, borcunu ödemediği için öldürmekten aranan Suriye uyruklu Egıd Ahmat S. (22) polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çağlayan Mahallesi, Park sokakta 31 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği öğrenilen Suriye uyruklu İsmail Zaza (21) sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın failinin İsmail Zaza'nın Suriye'den birlikte geldiği arkadaşı Eğıt Ahmat S., olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada önceki gün Bahçelievler'de bir eve baskın düzenledi. Baskında şüpheli Eğıt Ahmat S. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde şüphelinin, arkadaşına 5000 lira borç verdiğini ayrıca cep telefonuna da emanet ettiğini ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen geri alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.