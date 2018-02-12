Cinayet anı kamerada!

Çağlayan'da 5 bin lira borç verdiği arkadaşını, borcunu ödemediği için öldürmekten aranan Suriye uyruklu Egıd Ahmat S. (22) polis tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Çağlayan Mahallesi, Park sokakta 31 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği öğrenilen Suriye uyruklu İsmail Zaza (21) sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın failinin İsmail Zaza'nın Suriye'den birlikte geldiği arkadaşı Eğıt Ahmat S., olduğu tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada önceki gün Bahçelievler'de bir eve baskın düzenledi. Baskında şüpheli Eğıt Ahmat S. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde şüphelinin, arkadaşına 5000 lira borç verdiğini ayrıca cep telefonuna da emanet ettiğini ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen geri alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

  • Güncel 12 Şubat 2018 14:28
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cinayet anı kamerada! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat