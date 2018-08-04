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Çin ve Türkiye birlikte hareket ediyor

Çin ve Türkiye birlikte hareket ediyor

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ve Çin'in İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesi ile yeniden bir araya geldiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 15:05 - Güncelleme: 04-08-2018 15:05

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesine iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlaması vesilesiyle bir yazı kaleme alan Büyükelçi Önen, Asya’nın doğusunda Çin'in batısında Türkiye'nin yüzyıllardır İpek Yolu’nun koruyuculuğunu yaptığını ve iki ülkenin Kuşak ve Yol projesinde birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Önen, "Tarihi İpek Yolu ile iş birliğinin ortak zenginlik getirdiğini yüzyıllar boyunca tecrübe etmiş olan Çin ve Türkiye bugün de bu tecrübenin yardımıyla Kuşak ve Yol projesi etrafında ortak refah anlayışına dayalı yeni bir gelecek inşası için birlikte hareket etmektedirler." ifadesini kullandı.

Kuşak ve Yol'un önemli bir adımı durumundaki Türkiye'nin öncülük ettiği Orta Koridor projesinin en önemli ayağı olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'nin geçen yıl hayata geçtiğini anımsatan Önen, bu sayede Pekin ile Londra arasında iki haftadan kısa bir sürede kesintisiz ulaşım için gerekli altyapının sağlandığını vurguladı. 

Büyükelçi Önen, iki ülke arasında ilgili projelerle iş birliğinin geliştiğini ve son yıllarda artan üst düzey temasların ikili ilişkilerin hız kazanmasına fayda sağladığını kaydetti.

 Bu yılın "Çin'de Türkiye Turizm Yılı" olarak ilan edilmesi çerçevesinde yapılan çalışmaları hatırlatan Önen, bu çalışmaların meyvesi olarak yılın ilk altı ayında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüze yakın oranda arttığını vurguladı. Önen, Türkiye'nin 24 Haziran’da seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine  geçişin tamamlandığını ve hızlı karar alma mekanizmalarıyla daha aktif bir dış politika izlenmesine olanak sağlayan siyasi sistemin inşa edildiğini belirtti.

 Büyükelçi Önen, ayrıca, bugün iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 47. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Geçmişten gelen dostlukla ortak geleceği inşa eden iki büyük devletin diplomatik ilişkilerinin başlamasının yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı. 

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