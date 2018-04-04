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Çin uyardı ABD şaşkın! 'Bu savaşın kazananı olmaz'

Çin uyardı ABD şaşkın! 'Bu savaşın kazananı olmaz'

Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Zhu Guangyao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin ve Amerika arasında çıkacak bir ticaret savaşını iki tarafında kaybedeceğini söyledi. İşbirliğinin iki ülke için de en doğru seçim olacağını vurgulayan Zhu, Çin'in ABD ile ilgili sorunları yapıcı bir şekilde çözmek istediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 20:20 - Güncelleme: 04-04-2018 20:20

Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Zhu Guangyao, Pekin'de yaptığı açıklamalarda Çin'in ABD'ye fikri mülkiyet hakları konusundaki baskılara yenilmeyeceğini vurguladı.

Guardian'da yer alan habere göre Zhunun açıklamalarının ardından ülkenin Dışişleri Bakanı da ABD'ye 1,300 ürünü kapsayan ve toplamı 50 milyar doları bulan ürünlere uygulamaya başlayacağını gümrük vergisini iptal etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Geng Shuang, "Çin'i baskıyla veya tehditle teslim olmaya çalışanlar tarihte hiç başarılı olamadı, şimdi de olamayacak" dedi.

MİSİLLEME LİSTESİ

Çin'in bugün misilleme olarak açıkladığı gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde soya, otomobil ve uçak da bulunuyor. Guardian'ın haberine göre, Çin dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı ve geçtiğimiz yıl ABD'deki çiftçilerden toplam 14 milyar dolar değerinde satın aldı. Yani ABD'de genelde cumhuriyetçi seçmenin yer aldığı tarım sektörü bu dişe diş ticaret savaşı misillemelerinden rahatsız olmaya başlayabilir.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ise son ek gümrük vergileri için ABD yönetimini suçlayarak, "Şunu söylememiz gerekiyor, bu kararı almaya zorlandık. Aldığımız tepki sınırlı bir tepkidir" dedi.

EKONOMİNİN TEPKİSİ NASIL OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’de üretilen elektronik, hava, uzay sanayi ve makine parçaları gibi ürünlere 50 milyar dolar değerinde vergi getirmesi üzerine Çin’in de karşılık olarak aralarında soya fasulyesi, arabalar, uçaklar gibi 106 ABD menşeli ürüne vergi getirmesi borsaları olumsuz etkiledi. Özellikle Apple ve Dell gibi dev markaların ürünlerinin üretiminde aksama ve fiyatlarında artışa neden olabilecek ABD vergileri nedeni ile NASDAQ, Çarşamba sabahı 500 puanın üzerinde değer kaybetti. Asya’da da Hong Kong ve Güney Kore borsalarında düşüş yaşandı.

"BİZ SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ"

Katıldığı bir sabah programında düşüşü değerlendiren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Wall Street’in bu kadar şaşırması beni şaşırttı. Haftalardır bunun hazırlığı yapılıyordu” dedi.

Ross borsanın tepkisini 'orantısız' bulduğunu sözlerine ekledi.

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