Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

ÇİN sonunda gerçeği resmen kabul etti, genetiği değiştirilmiş ikiz bebekler doğdu, bir tanesi de yolda...

Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

ÇİN'den Kasım ayında gelen 'genetiği değiştirilmiş' bebek haberi bilim dünyasını sallamıştı. Bunu açıklayan da bizzat bebekler üzerinde genetik değişiklik yapan doktor olmuştu. Çin 2 ay sonra 'genetiği değiştirilmiş bebeklerin gerçek' olduğunu kabul etti. Üstelik bu son da değilmiş.

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Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

Çin'in Shenzen kentinde geçtiğimiz kasım ayında dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri doğmuştu. Araştırmacı He Jiankui'nin kasım ayında tüp bebek tedavisi yöntemi ile doğan ikiz kız bebeklerin genlerinde değişiklik yaptığını ileri sürmüştü.

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Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

BİR GEN DEVRE DIŞI BIRAKILDI : He, bebeklerde HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini devre bıraktığını belirtmişti. Lulu ve Nana ismi verilen ikiz bebekler dünyanın genetiği tasarlanmış olarak doğan ilk çocukları oldular.

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Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

RESMEN DOĞRULANDI : Xinhua'nın aktardığına göre, doğumdan sonra yapılan soruşturmanın ardından He'nin açıklaması resmen doğrulandı. Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi.

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