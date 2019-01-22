Çin resmen kabul etti dünyanın ilk genetik tasarımlı bebeği gerçek çıktı

ÇİN'den Kasım ayında gelen 'genetiği değiştirilmiş' bebek haberi bilim dünyasını sallamıştı. Bunu açıklayan da bizzat bebekler üzerinde genetik değişiklik yapan doktor olmuştu. Çin 2 ay sonra 'genetiği değiştirilmiş bebeklerin gerçek' olduğunu kabul etti. Üstelik bu son da değilmiş.
Çin'in Shenzen kentinde geçtiğimiz kasım ayında dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri doğmuştu. Araştırmacı He Jiankui'nin kasım ayında tüp bebek tedavisi yöntemi ile doğan ikiz kız bebeklerin genlerinde değişiklik yaptığını ileri sürmüştü.
RESMEN DOĞRULANDI : Xinhua'nın aktardığına göre, doğumdan sonra yapılan soruşturmanın ardından He'nin açıklaması resmen doğrulandı. Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi.
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