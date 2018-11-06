Çin Merkez Bankası’ndan kripto para uyarısı 'Abartmayın'

PBOC tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre hükümet ile regülatörlerin denetime başlaması ve risklere engel olması gerekiyor.

Rapora göre Çin'in Bitcoin madenciliği merkezlerinden biri olmasına rağmen yetkililer, geçtiğimz yıl halka arzları yasaklayarak bazı kripto para faaliyetlerinde sert önlemler aldı.

Hükümetin denetime başlaması ve sektördeki finansal risklere engel olması gerektiği belirtilen raporda, özellikle kripto paralarda halka arzı ilgilendiren alanlara dikkat çekildi.

PBOC raporunda, blockchain'in etkilerinin abartılmaması gerektiği, uygulamaların “gerçeğe dayanması” gerektiği, bazı uygulama senaryolarının gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.

Kripto paraların para arzı esnekliğinden yoksun olduğu ve özdeğerinin bulunmadığı belirtilen rapordo, bu nedenle ulusal paraların yerini alamayacağının altı çizildi.