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Çin Mars'a keşif aracı göndereceğini açıkladı! Tarih verildi

Çin Mars'a keşif aracı göndereceğini açıkladı! Tarih verildi

Çin Ulusal Uzay İdaresi Sistem Mühendisliği Departmanı Direktör Yardımcısı Zhao Jina, 2020 yılında Mars'a uzay keşif aracı göndereceklerini resmen açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:54 - Güncelleme: 06-11-2018 14:54

Çin Uluslararası Radyosuna göre; Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası Uzay ve Havacılık Zirvesi'nde hazır bulunan Zhao Jian, 2019 yılında Ay'dan örnekleri geri getirmek için Chang'e-5 keşif aracını fırlatacaklarını belirtti.

1 yıl sonra Mars'a ulaşacak
Çin'in 2020'de Mars'a ilk uzay keşif aracı göndereceği bilgisini de veren Zhao Jian, uzay aracının 2021'de Mars'a ulaşacağını söyledi.

İstasyon tüm ülkelere açık olacak
Çin'in uzun vadeli misyonlar için kullanılacak insanlı uzay istasyonu inşasını 2022 yılında tamamlayacağına işaret eden Zhao Jian, adı geçen istasyonun dünyanın tüm ülkelerine açık olacağını ifade etti.

Zhao Jina, Çin'in Ekim 2018'e kadar 38 ülkenin uzay kuruluşları ve 4 uluslararası kuruluş ile uzay alanında işbirliğini öngören 124 anlaşmayı imzaladığını da açıkladı.

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