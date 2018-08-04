Çin İdlib'in geri alınması savaşına girecek mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Dera ile İsrail sınırının yeniden Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi bir sonraki hedefin Türkiye sınırındaki İdlib olduğunu söyledi.

Sınır vilayeti İdlib’in kontrolünü alma amaçlı bir operasyonun Türkiye’ye de olası etkilerinin olması bekleniyor. İdlib aynı zamanda, Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana barış süreci kapsamında ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan ettiği noktalardan biri. Peki Çin ne bu savaşa dahil olmak istiyor?

İlginç iddiayı Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde kaleme aldı. Buna göre İdlib'de Esad rejimine karşı savaşan Uygur cihatçıların olduğu iddia ediliyor. İşte Özkök'ün yazısının ilgili bölümü:

"HABER çok yeni... 1 Ağustos 2018 tarihli. Kaynağı MEMRİ... Türkçe adı “Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü”...

Buna göre Çin’in Şam’daki büyükelçisi Qi Qianjin, Esad rejimine başvurup İdlib’in geri alınması savaşına “bir şekilde” katılmak istediklerini bildirmiş.

Haydiii, bu da nereden çıktı şimdi, Çin’in, dibimizdeki İdlib’le ne ilgisi var diyebilirsiniz... Cevabı ilginç:

“Çünkü İdlib’de rejime karşı savaşan Uygur cihatçılar var...”

Haberi veren Suriye rejim yanlısı El Vatan gazetesi... MEMRİ 1998 tarihinde kurulmuş Washington merkezli bir kuruluş. Ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum.

Ama bu haber doğruysa sınırımızda işler iyice karmaşık hale geliyor demektir. Yani Amerika ile papaz olduğumuz bir dönemde, inşallah İdlib’de de Uygurlar yüzünden bir Çin sorunu ile karşı karşıya kalmayız.

Çünkü dün Sedat Ergin’in yazısından öğrendiğime göre Tel Rifat’ta da hafiften Suriye-Rusya-PYD ittifakı ile sürtüşme başlamış. Artık Suriye’yi yazmak bile istemiyorum. Çünkü anlaşılması imkânsız bir labirente döndü orası.