Çin dünyaca ünlü arama motoruna erişimi engelledi!

ABD şirketi Microsoft’un elinde bulundurduğu dünyaca ünlü arama motoru Bing, Çin'de resmen yasaklandı. Alınan bun karar sonrası Çin'deki Bing kullanıcıları, Safari ve Firefox'a kaydı.

Karardan haberdar olmayan vatandaşlar, Microsoft’un arama motoru Bing'e erişemeyince ne olduğunu anlayamamıştı. Yetkililerden resmi açıklama gelmemesine rağmen haber doğrulandı.

Böylece Çinli kullanıcıların internetteki kaynakları Çin hükumetinin kontrolü dışında arayabilecekleri bir araç daha devreden çıktı.

Bu yöntem, Çin hükumetinin engellemek istediği sitelere karşı kullandığı en etkili yöntem olarak biliniyor.