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Çin Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması

Çin Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, İki ülke devlet başkanlarının liderliğinde işbirliğini derinleştirmek için daha sağlak bir temel oluşturulacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 22:15 - Güncelleme: 27-07-2018 22:15

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmek için daha sağlam bir temel oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 91'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, başkentteki çok sayıda diplomat, askeri misyon temsilcisi ve gazeteci katıldı.

Cıng, resepsiyonda yaptığı konuşmada, PLA'nın, güçlü ve iş birliğine dayalı silahlı kuvvet oluşturmak için çaba harcadığını söyledi.

PLA'nın, Birleşmiş Milletler (BM) barış harekatlarına aktif bir şekilde katılarak, çatışmaların barışçıl yöntemle çözümünde, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasında aktif rol oynadığını vurgulayan Cıng, "Geçen 28 yıl içerisinde PLA'dan 37 binden fazla askeri personel barış harekatlarına katılmıştır." dedi.

Cıng, Çin'in, barış harekatlarına BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri içerisinde en çok asker gönderen ve aynı zamanda en fazla sermaye sağlayan ikinci ülke olduğuna dikkati çekti.

Konuşmasında Çin-Türkiye ilişkilerine de değinen Cıng, "İki ülke ilişkileri iyi şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisi, Çin'in 'Bir Kuşak-Bir Yol' inisiyatifiyle en yüksek düzeyde karşılık bulmuştur." diye konuştu. Cıng, Başkan Erdoğan'ın, birkaç defa Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yüz yüze ve telefonda konuştuğunu, iki liderin, son olarak dün Güney Afrika'da baş başa görüştüğünü anımsattı.

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Cıng, "Bunun, Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğini derinleştirmek için daha sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke devlet başkanlarının liderliğinde, PLA ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında üst düzeyli değişim, teknik ve taktik seviyedeki karşılıklı ziyaret ile askeri eğitim gibi alanlarda verimli sonuçlar doğuran pek çok iş birliği gerçekleştirildiğinin altını çizen Cıng, şunları kaydetti:

"Geçen ay, PLA Hava Kuvvetleri orta-seviye subay heyeti ile Milli Savunma Üniversitesi heyeti Türkiye'ye başarılı ziyaretler gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda PLA ve TSK, yüksek askeri diyalog toplantısının yeni oturumunu düzenleyecektir. İki ordu arasındaki değişim ve iş birliği daha verimli sonuçlar doğuracaktır. İki ülke başkanlarının liderliğinde, PLA ve TSK'nin karşılıklı anlayışı ve güveni arttırarak yeni iş birliği alanları yaratacağına, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan alanlarda iş birliğini pekiştireceğine, iki taraflı askeri ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ilerleteceklerine ve bütün bunların Çin-Türkiye arasındaki ikili dostluğa büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

Cıng, konuşmasına, iki ülke dostluğu ile silahlı kuvvetlerinin dostça iş birliğinin daim olması dilekleriyle son verdi.

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