Çin bayrağı nasıl üzerinde neyden 5 tane var HADİ 22 Ekim sorusu

Hadi yarışması ipucu sorusunu sosyal medya hesabından yayımladı. Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Ülkelerin bayraklarına ne kadar aşinayız? Mesela yukarıda Çin Seddi var. Çin bayrağını biliyor muyuz? Üstünde neyden 5 adet var?” şeklinde duyurdu. Çin bayrağının üstünde 5 tane ne var? sorusunun yanıtı haberimizde.

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı günümüzdeki hali ile 1 Ekim 1949 yılında göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak olarak adlandırılan bayrak, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır.

Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu'nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı (çiftçiler, işçiler, küçük burjuva ve Çin-Japon Savaşı döneminde Japonlara karşı komünizmin yanında olan firmalar) temsil etmektedir.