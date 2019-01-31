Çin Ay'ın gece sıcaklığını keşfetti ! Eksi 190 dereceymiş

Çin'in Chang'e-4 uzay aracı ve beraberindeki Yutu-2 robotu, Ay'da sıcaklığın geceleri sıfırın altında 190 santigrat dereceye kadar düştüğünü tespit etti.
Ay'ın karanlık yüzüne ocak ayının başında iniş yapan Chang'e-4 ve Yutu-2, keşif çalışmalarına önceki gün tekrar başladı.
"Chang'e-4" ve Yutu-2, Queqiao adlı röle uydusu aracılığıyla yerküre ile haberleşme ve veri transferi gerçekleştiriyor.
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