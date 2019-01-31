Çin Ay'ın gece sıcaklığını keşfetti ! Eksi 190 dereceymiş

Çin'in Chang'e-4 uzay aracı ve beraberindeki Yutu-2 robotu, Ay'da sıcaklığın geceleri sıfırın altında 190 santigrat dereceye kadar düştüğünü tespit etti.



Ay'ın karanlık yüzüne ocak ayının başında iniş yapan Chang'e-4 ve Yutu-2, keşif çalışmalarına önceki gün tekrar başladı.

"Chang'e-4" ve Yutu-2, Queqiao adlı röle uydusu aracılığıyla yerküre ile haberleşme ve veri transferi gerçekleştiriyor.

Ay'ın karanlık yüzüne inen uzay aracından ilk görüntüler