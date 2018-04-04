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Çin ABD'yi gümrük vergisi listesi nedeniyle kınadı

Çin ABD'yi gümrük vergisi listesi nedeniyle kınadı

Çin Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergi getireceği Çin menşeli yaklaşık bin 300 ürüne yönelik liste yayımlamasını güçlü şekilde kınadı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 06:47 - Güncelleme: 04-04-2018 06:47

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 milyar dolar tutarında ve yaklaşık bin 300 ürünü içeren listeye ilişkin, "ABD tarafının itirazlara rağmen yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürün listesinin açıklanması temelsiz, tipik tek taraflılık ve korumacı bir uygulama. Çin tarafı buna sert şekilde karşı çıkıyor ve güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in, ABD'nin söz konusu uygulamasını Dünya Ticaret Örgütünün uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyacağı duyuruldu.

Pekin yönetiminin, Çin Dış Ticaret Hukukunun ilgili kurallarına göre, ABD menşeli ürünlere yönelik eşit büyüklükte ve çapta karşı önlemleri almaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, bu önlemlerin ilerleyen günlerde yayımlanacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetiminin bu hareketiyle, Çin-Amerikan iş dünyası ve tüketicilerinin çıkarları ve çağrıları ile 40 yıllık ikili ticari ilişkileri görmezden geldiği savunuldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin gümrük tarifeleri uygulayacağı Çin menşeli ürünler listesinin yayımlanmasını "tipik tek taraflılık ve korumacılık" olarak niteleyerek, Çin'in bu eylemi güçlü şekilde kınadığını ve karşı çıktığını bildirdi.  

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesini yayımlamıştı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor.

Liste, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidini kapsıyor.

Çin de pazartesi günü Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

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