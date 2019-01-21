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Çin 20 yıl sonra dibe vurdu büyüme rakamlarını açıkladı

Çin 20 yıl sonra dibe vurdu büyüme rakamlarını açıkladı

ABD ile ticaret savaşında olan Çin büyüme rakamlarını açıkladı. 2018 yılındaki büyüme oranı yüzde 6.6 olan Çin bu rakamlarla son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 09:31 - Güncelleme: 21-01-2019 09:31

ÇİN ekonomideki 2018 performansının açıkladı. Dünyanın en büyük 2. ekonomisinin resmi verilere göre son çeyrekte yüzde 6.4 büyürken, yıllık büyüme yüzde 6.6 oldu. Bu, 1990 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oldu.

ABD ile yaşanan ve 250 milyar dolarlık ürüne gelen ek vergiler getiren küresel ticaret savaşının Çin üzerindeki etkisi hissedilirken hükümet bir yandan yüksek borçlulukla uğraşıyor.

YAVAŞLAMA TÜM DÜNYAYA YANSIYABİLİR
Uzmanlar Çin'deki bu yavaşlamanın küresel çapta da etkisi olabileceğine işret etti. Çin'de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak yüzde 5,3 olan beklentinin üzerine çıkarken perakende satışlar da yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. 

Beklentilere paralel gelen büyüme sonrasında Şangay ve Hong Kong borsaları hafif yükselirken, kimi stratejistler Çin'deki yavaşlamanın düşünülenden daha kötü olduğunu belirtiyor. 

2019'DA NASIL OLACAK?
Aralık ayında sürpriz bir düşüş yaşayan ihracat ve 20 yıl sonra ilk kez düşen otomobil satışları gibi son dönemde alarm veren pek çok göstergenin ardından Çin'in 2019 yılında yüzde 6'nın altında bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 10:04 Kardeşim sen alkol mü kullanıyorsun? Bu ne biçim haber Adamın 2018 büyüme oranı % 7. Senin ki kaç ta Çin dibe vurmuş diye haber yapıyorsun. Vallahi de şaşıyorum, Billahi de de üzülüyorum bu ne be?

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