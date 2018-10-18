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Cilt tipine göre bakım nasıl olmalı?

Cilt tipine göre bakım nasıl olmalı?

Cilt tipine göre bakım önerilerine elmaelma.com'un haberinde ulaşabilirsiniz. İster kuru ister karma cildiniz olsun doğru bakımla sağlıkla ışıldayan cildiniz olabilir.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 01:30 - Güncelleme: 18-10-2018 01:30

Kusursuz bir cilde sahip olmak için yapmanız gereken tek şey cilt tipinizi öğrenmek ardından yağlı bir cilde mi sahipsiniz yoksa kuru bir cilde mi sahipsiniz... elmaelma.com'un haberine göre, cilt tipinizi belirlemelisiniz ve doğru yöntemlerle cildinizin istediği nem dengesini sağlamalısınız...

KARMA BİR CİLDE SAHİPSENİZ;  Alın ve T bölgesi dediğimiz çene bölgelerinin bir süre sonra parlaması ve yağlanmasıdır. Göz çevreniz ve elmacık yanak çevrenizin ise kuru olmasıdır. Bunu için uygulamanız gereken bakım, güne başlarken cildinizi bol su ile yıkayarak, cildinizi nemlendirmek için karma ve yağlı ciltler için bakım kremleri uygulamalısınız. Bu gün içerisinde cildinizin yağ oranını dengelediğini göreceksiniz. Geceleri uyumadan cildinizi salistik asit içeren temizleyiciler kullanabilirsiniz.

YAĞLI BİR CİLDE SAHİPSENİZ; cildiniz gün içerisinde sürekli parlamaktadır ve yağlı hissi verir. Bu da demek oluyor ki gözenekleriniz nefes almasını engelleyerek cildinizde siyah noktalara ve sivilcelere neden oluyor. Her ne kadar yeterince cildinin yağlı olduğunu düşünüp nemlendirmeye ihtiyaç durmasanız bile aslında bu yanlış bir bakımdır. Yağlı cilterde yapmanız gereken bakım her sabah güne başlarken cildinizi salik asitle yıkayarak cildinizdeki fazla yağdan kurtulmanızı sağlayacaktır. Akşamları yüzünüzü ılık bir suyla yıkayarak ardından salik asitle temizleyerek, içerisinde salik asit içeren bir nemlendiri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yağlı ciltler için maskelerden haftada bir kullanmak şartıyla uygulayabilirsiniz...

KURU BİR CİLDE SAHİPSENİZ; Cildinizin yağ miktarı yetersiz olduğu için cilt kendi yağını yeteri kadar üretemediği için cildiniz çok kur ve nemsiz olur. Kuru bir cilde yapabileceğiniz bakım , güne başlarken alkolsüz bir temizleyici ile cildinize ufak masaj hareketleri yaparak sonrasında ılık bir su ile cildinizi yıkayın ve kurulayın, gün içerisinde kuru ciltlere özel nemlendiri kullanarak gün içerisinde cilde yeterli nemi sağlayın. Akşam yatmandan cildinizi alkolsüz bir temizleyici ile yıkayın sonrasında ılık bir su ile durulayın. Cildinizin pul pul olmasını önlemek için gece kuru ciltlere özel nemlendirici uygulayabilirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com

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