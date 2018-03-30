Cilt maskesini yedi! Bu kadar da olamaz diyeceksiniz

Bir cilt ürünü düşünün ki o ürünü insan rahatlıkla yiyebiliyor ve sağlığa hiçbir zararı yok. Çünkü ürün tamamen doğal. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrencilere ders veren Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin, "Polifenol" teknolojisi ile üretilen doğal siyah maskeyi hem kendisi yedi hem de öğrencilere tattırdı.

"KARNINIZI DEĞİL CİLDİNİZİ BESLİYOR": İsmail Çetin, öğrencilerden gelen "Doğal olduğunu nasıl ispatlarsınız?" sorusu üzerine maskenin yenilebildiğini söyleyerek parmağına sürdüğü bir miktar maskeyi yedi. Gençleri uyaran Çetin, "Çocuklar sakın yemesin. Biz doğallığını ispatlamak adına bir miktar yiyoruz. Karın doyurmak için yenilmez. Bu ürün karnınızı değil, cildinizi besliyor.” diye konuştu.