Cilt kuruluğunun sebepleri nelerdir? Cilt kuruluğuna çözümler...

Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bezleri hem sayı olarak hem de aktive oranı olarak azalmaya başlar. Dermatolog Neslihan Dolar cilt kuruluğunun nedenlerini cevapla.tv'ye anlattı.

Kuru cilde neden olan çevresel etkenleri sıcak su, deterjanlar, giysilerden dolayı oluşan sürtünme, sık uçak yolculuğu, rüzgara maruz kalmak, çevre kirliliği, klima ve diğer kimyasal maddeler olarak sıralayabiliriz. Atopik egzema, kalıtsal bazı hastalıklar, ihtiyosis, sedef gibi cilt hastalıkları; metabolik faktörler tiroit bezinin yeterince çalışamaması, aşırı kilo kaybı ve ilerleyen yaş da, kuru deriye neden olan diğer faktörlerdir.

Kaynak: cevapla.tv