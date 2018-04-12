Cilt bakımı için mutlaka uygulamanız gereken 8 öneri!

Kış aylarında soğuk ve rüzgarlı havanın etkisiyle nem dengesi bozulan cildimizin bakımında yapılması gereken önerileri sizler için derledik. İşte cilt bakımı için mutlaka uygulamanız gereken 8 öneri...

Kış aylarında soğuk ve rüzgarlı havalara ek olarak klimatize ortamların etkisiyle cildimizin nem dengesi bozuluyor; bunun sonucunda da kuruma, pullanma ve mat bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Bahar ayları ile birlikte yaza geçiş döneminde cildin toparlanması için; beslenmeden su tüketimine, yaşam tarzı değişikliklerinden kozmetik uygulamalara kadar bir dizi önlem alınması gerekiyor. Dermatoloji Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, bahar aylarında doğru cilt bakımı için önemli önerilerde bulundu.



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BAHARDA CİLT TİPİNİZE GÖRE NEMLENDİRİCİNİZİ DEĞİŞTİRİN: Kış aylarında yıpranan ve nemini kaybeden cilt için uygun nemlendiricilerin kullanılması çok önemlidir. Bu da ancak dermatoloji uzmanı kontrolünde cilt tipine uygun ürünler seçilerek gerçekleştirilebilir. Yeteri kadar nemlenen cilt sağlıklı ve parlak görünmektedir. Twitter

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CİLDİNİZİ SABAH AKŞAM TEMİZ TUTUN: Hava kirliliği ve makyaj gün içinde cildin kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle temizleyici ürünleri düzenli olarak günde 2 kez uygulamaya özen gösterilmelidir. Dermatoloji uzmanı tarafındanönerilen,cilt yapısına uygun ürünlerle temizlenen ciltte siyah nokta ve sivilce görülme riski azalır. Bu alışkanlık yaşlanmanın ciltteki etkilerinin önüne geçilmesi için önemli bir adımdır.



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