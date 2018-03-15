  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çılgın Sedat'ın oğlu Sirac'ın hastalığı ne eşi Özlem ile imtihanı!

Çılgın Sedat'ın oğlu Sirac'ın hastalığı ne eşi Özlem ile imtihanı!

Çılgın Sedat'ın çocukları kim, kaç tane çocuğu var isimleri ne soruları merak konusu oldu. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu oldu. Peki oğlu Siraç'ın hastalığı ne? 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli olan Siraç şimdi kaç yaşında?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 15:00 - Güncelleme: 15-03-2018 15:10

Çılgın Sedat'ın oğulları Siraç ve Yağız kim, 2006 yılında doğan Siraç'ın hastalığı ne, neden engelli oldu?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Hanım hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını sevgileriyle hayatta tuttular.

Çocuklarına çok düşkün olan Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oğulları Siraç'ı kendileri için verilmiş bir hayat imtihanı olarak görüyorlar. 10 yaşını geride bırakan Siraç'a müthiş bir itina gösteren çift 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın' diyerek şükrettiklerini söylüyorlar. Çılgın Sedat oğlunu 'evinin meleği' olarak görüyor ve 'Şükredin çünkü Rabbim çok seviyordur bu kullanırını' diyor. Çılgın Sedat ile Özlem Kapurtu'nun diğer oğulları Yağız ise gayet sağlıklı. Siraç'ın 14 günlükken geçirdiği beyin kanamasından dolayı yürüyemiyor ve konuşamıyor. Yüzde yüz engelli olan Siraç, Fransa'da doğmuş.

Çılgın Sedat katıldığı bir televizyon programında oğlunun hastalığını bakın nasıl anlatmıştı;

SEDAT KAPURTU VE EŞİ ÖZLEM HANIM'IN İMTİHANI: Çılgın Sedat ve eşi Özlem Hanım için yüzde yüz özürlü olan oğulları Siraç hayatlarının anlamı. Her ikisi de çocuklarına çok düşkünler ve onu rahat ettirmek için herşeyi yapıyorlar. Çılgın Sedat ile eşinin en büyük sıkıntısı ise oğulları Siraç'ın zaman zaman geçirdiği çok güçlü epilepsi nöbetleri. Sedat Kapurtu yaşadıklarını şöyle anlatıyor;
"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."

BİR ADIMI İÇİN... Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu'nun en büyük hayali oğullarının yürüteçle de olsa bir adım atabilmesi. 10. yaş gününde Siraç Kapurtu ilk kez adım atmayı öğreniyor. Sedat Kapurtu duyduğu mutluluğu ve şükranı şu sözlerle instagram hesabından paylaşmış;

-İşte Rabbimin mucizeleri ve 10 yıllık emeğimizin en güzel günü bu olsa gerek. Doktorların yaşamaz, yaşasa da asla yataktan kalkamaz dedikleri hayata bakışımız nefes alma sebebimiz Siraç'ımızın özel yürüteciyle attığı adımları şükürler olsun Rabbimize yeter ki ol desin. O insanların yürüdüğü koştuğu bir dünyada kuzumuzun attığı bir iki adım bizi dünyanın en mutlu insanı yaptı. Allahım hiçkimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ama ediyorsa da şükredin. Çünkü rabbim çok seviyordur bu kullarını. Bizler o kadar şanslıyız ki işte Siraçımızın evimizin meleği rısmı nasibi koruyucu...

SEDAT KAPURTU'NUN ÇOCUKLARI SİRAÇ VE YAĞIZ
Sedat Kapurtu'nın Siraç'tan sonra bir oğlu daha dünyaya geliyor. Yağız ismini verdikleri diğer oğulları gayet sağlıklı. Yağız özürlü olan ağabeyinin en büyük yardımcısı oluyor.

SEDAT KAPURTU SIRF OĞLU İÇİN... Sedat Kapurtu oğlu için sahne hayatına bile ara vermiş. 7 yıl boyunca albüm bile yapmadığını söyleyen Sedat Kapurtu, "7 yıl ara verdim albüm yapmıyorum. En büyük sebebi Siraç'tı. Bu işin maddi boyutu çok büyük. Çok zor..." diyor. Sedat Kapurtu oğlunun durumu kullanılarak dolandırıldığını da anlattı. Siraç'ın üzerinden rant sağlamaya çalışanlar olduğunu söyleyen Çılgın Sedat '20 bin lira verin yürütürüm diyenler var' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çılgın Sedat'ın oğlu Sirac'ın hastalığı ne eşi Özlem ile imtihanı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro