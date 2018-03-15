Çılgın Sedat'ın oğlu Sirac'ın hastalığı ne eşi Özlem ile imtihanı!

Çılgın Sedat'ın oğulları Siraç ve Yağız kim, 2006 yılında doğan Siraç'ın hastalığı ne, neden engelli oldu?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Hanım hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını sevgileriyle hayatta tuttular.

Çocuklarına çok düşkün olan Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oğulları Siraç'ı kendileri için verilmiş bir hayat imtihanı olarak görüyorlar. 10 yaşını geride bırakan Siraç'a müthiş bir itina gösteren çift 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın' diyerek şükrettiklerini söylüyorlar. Çılgın Sedat oğlunu 'evinin meleği' olarak görüyor ve 'Şükredin çünkü Rabbim çok seviyordur bu kullanırını' diyor. Çılgın Sedat ile Özlem Kapurtu'nun diğer oğulları Yağız ise gayet sağlıklı. Siraç'ın 14 günlükken geçirdiği beyin kanamasından dolayı yürüyemiyor ve konuşamıyor. Yüzde yüz engelli olan Siraç, Fransa'da doğmuş.

Çılgın Sedat katıldığı bir televizyon programında oğlunun hastalığını bakın nasıl anlatmıştı;

SEDAT KAPURTU VE EŞİ ÖZLEM HANIM'IN İMTİHANI: Çılgın Sedat ve eşi Özlem Hanım için yüzde yüz özürlü olan oğulları Siraç hayatlarının anlamı. Her ikisi de çocuklarına çok düşkünler ve onu rahat ettirmek için herşeyi yapıyorlar. Çılgın Sedat ile eşinin en büyük sıkıntısı ise oğulları Siraç'ın zaman zaman geçirdiği çok güçlü epilepsi nöbetleri. Sedat Kapurtu yaşadıklarını şöyle anlatıyor;

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."

BİR ADIMI İÇİN... Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu'nun en büyük hayali oğullarının yürüteçle de olsa bir adım atabilmesi. 10. yaş gününde Siraç Kapurtu ilk kez adım atmayı öğreniyor. Sedat Kapurtu duyduğu mutluluğu ve şükranı şu sözlerle instagram hesabından paylaşmış;

-İşte Rabbimin mucizeleri ve 10 yıllık emeğimizin en güzel günü bu olsa gerek. Doktorların yaşamaz, yaşasa da asla yataktan kalkamaz dedikleri hayata bakışımız nefes alma sebebimiz Siraç'ımızın özel yürüteciyle attığı adımları şükürler olsun Rabbimize yeter ki ol desin. O insanların yürüdüğü koştuğu bir dünyada kuzumuzun attığı bir iki adım bizi dünyanın en mutlu insanı yaptı. Allahım hiçkimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ama ediyorsa da şükredin. Çünkü rabbim çok seviyordur bu kullarını. Bizler o kadar şanslıyız ki işte Siraçımızın evimizin meleği rısmı nasibi koruyucu...

SEDAT KAPURTU'NUN ÇOCUKLARI SİRAÇ VE YAĞIZ

Sedat Kapurtu'nın Siraç'tan sonra bir oğlu daha dünyaya geliyor. Yağız ismini verdikleri diğer oğulları gayet sağlıklı. Yağız özürlü olan ağabeyinin en büyük yardımcısı oluyor.

SEDAT KAPURTU SIRF OĞLU İÇİN... Sedat Kapurtu oğlu için sahne hayatına bile ara vermiş. 7 yıl boyunca albüm bile yapmadığını söyleyen Sedat Kapurtu, "7 yıl ara verdim albüm yapmıyorum. En büyük sebebi Siraç'tı. Bu işin maddi boyutu çok büyük. Çok zor..." diyor. Sedat Kapurtu oğlunun durumu kullanılarak dolandırıldığını da anlattı. Siraç'ın üzerinden rant sağlamaya çalışanlar olduğunu söyleyen Çılgın Sedat '20 bin lira verin yürütürüm diyenler var' dedi.