Çılgın Sedat kimdir aslen nereli gerçek adı bakın ne?

Çılgın Sedat kim, aslen nereli ve Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtlu kim soruları merak konusu oldu. 1973 doğumlu olan ve asıl adı Sedat Kapurtlu olan Çılgın Sedat son günlerin konuşulan isimlerinden. Sahne şovları ve eğlenceli tavrıyla sevilen sanatçı 2005 yılında Özlem Kapırtlu ile evlendi bu evliliğinden Siraç ve Yağız adından iki oğlu oldu. Engelli oğlu Siraç için sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Özlem-Sedat çifti halkın desteğini de alarak engelli vatandaşların sesi oldu.

Peki Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtlu kim, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı haberimizde.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR: Çılgın Sedat lakaplı sanatçı Sedat Kapurtlu, 1 Kasım 1973 yılında doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır.

Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Survivor’daki performansıyla spor geçmişi olduğunu gözler önüne seren Çılgın Sedat, Taekwondo, karate ve kick boks sporuyla ilgilenmiştir.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok alanda meziyeti bulunmaktadır. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Sedat Kapurtlu’nun Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

SEDAT KAPURTU VE EŞİ ÖZLEM HANIM'IN İMTİHANI: Çılgın Sedat ve eşi Özlem Hanım için yüzde yüz özürlü olan oğulları Siraç hayatlarının anlamı. Her ikisi de çocuklarına çok düşkünler ve onu rahat ettirmek için herşeyi yapıyorlar. Çılgın Sedat ile eşinin en büyük sıkıntısı ise oğulları Siraç'ın zaman zaman geçirdiği çok güçlü epilepsi nöbetleri.

Sedat Kapurtu yaşadıklarını şöyle anlatıyor;

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."

BİR ADIMI İÇİN...

Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu'nun en büyük hayali oğullarının yürüteçle de olsa bir adım atabilmesi. 10. yaş gününde Siraç Kapurtu ilk kez adım atmayı öğreniyor. Sedat Kapurtu duyduğu mutluluğu ve şükranı şu sözlerle instagram hesabından paylaşmış;

-İşte Rabbimin mucizeleri ve 10 yıllık emeğimizin en güzel günü bu olsa gerek. Doktorların yaşamaz, yaşasa da asla yataktan kalkamaz dedikleri hayata bakışımız nefes alma sebebimiz Siraç'ımızın özel yürüteciyle attığı adımları şükürler olsun Rabbimize yeter ki ol desin. O insanların yürüdüğü koştuğu bir dünyada kuzumuzun attığı bir iki adım bizi dünyanın en mutlu insanı yaptı. Allahım hiçkimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ama ediyorsa da şükredin. Çünkü rabbim çok seviyordur bu kullarını. Bizler o kadar şanslıyız ki işte Siraçımızın evimizin meleği rısmı nasibi koruyucu...

SEDAT KAPURTU'NUN ÇOCUKLARI SİRAÇ VE YAĞIZ

Sedat Kapurtu'nın Siraç'tan sonra bir oğlu daha dünyaya geliyor. Yağız ismini verdikleri diğer oğulları gayet sağlıklı. Yağız özürlü olan ağabeyinin en büyük yardımcısı oluyor.

SEDAT KAPURTU SIRF OĞLU İÇİN...

Sedat Kapurtu oğlu için sahne hayatına bile ara vermiş. 7 yıl boyunca albüm bile yapmadığını söyleyen Sedat Kapurtu, "7 yıl ara verdim albüm yapmıyorum. En büyük sebebi Siraç'tı. Bu işin maddi boyutu çok büyük. Çok zor..." diyor. Sedat Kapurtu oğlunun durumu kullanılarak dolandırıldığını da anlattı. Siraç'ın üzerinden rant sağlamaya çalışanlar olduğunu söyleyen Çılgın Sedat '20 bin lira verin yürütürüm diyenler var' dedi.