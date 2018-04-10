'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

ÇOK ÜZGÜNÜM, DAĞILDIM; Erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarında öğretmenini engelledi. Bunun üzerine öğretmen Lowe, öğrencisine, ön yüzünde mini eteğinin altında iç çamaşırı görünen bir kadın kartpostalı gönderdi ve bu kartpostalın arkasına bir de not yazdı. Lowe'nin, kartpostalın arkasına, "Bu fotoğraftaki kadın, sen beni engelledikten sonraki halimi temsil ediyor... Dağılmış haldeyim. Beni terk edip engelledin ve ben ne yaptığımı bile bilmiyorum... Başka kiminle bunları yaşayabilirim ki... Ben seni asla üzmedim, incitmedim, sana hiç zarar vermedim ve asla vermezdim. Lütfen sana ne yaptığımı söyle... Bunun sebebi benim şişman ve yaşlı bedenim mi? Bugün benim doğum günüm ve ben çok üzgünüm" yazdığı öğrenildi.



