'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

İNGİLTERE'nin Manchester kentinde öğretmenlik yapan 53 yaşındaki Deborah Lowe'un, 15 yaşındaki öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye girdiği ve aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu skandal İngiliz gazetelerinde büyük yankı uyandırdı.

'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

Bu tür skandalların ardı arkası kesilmiyor, kesilmeyecek gibi de görünüyor. Bu kez haber İngiltere'den. Manchester'da 53 yaşındaki öğretmen Deborah Lowe'un 15 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyile defalarca ilişkiye girdiği ve aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

İngiltere'nin Greater Manchester metropoliten kontluğunda, 53 yaşındaki bir kadın öğretmenin, çalıştığı okuldan 15 yaşındaki bir erkek öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Deborah Lowe isimli öğretmenin, yasal sebeplerden dolayı kimliği açıklanmayan erkek öğrencisi ile hem okul sınırları içinde hem de kendi evinde birlikte oldukları öğrenildi. Mahkemeye konu olan olayda, kadın öğretmenin, erkek öğrencisi ile yaşadığı ilişkinin ardından kendisine aşık olduğu ve peşini bırakmadığı iddiaları üzerinde duruluyor.

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'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

ÇOK ÜZGÜNÜM, DAĞILDIM; Erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı ve sosyal medya hesaplarında öğretmenini engelledi. Bunun üzerine öğretmen Lowe, öğrencisine, ön yüzünde mini eteğinin altında iç çamaşırı görünen bir kadın kartpostalı gönderdi ve bu kartpostalın arkasına bir de not yazdı. Lowe'nin, kartpostalın arkasına, "Bu fotoğraftaki kadın, sen beni engelledikten sonraki halimi temsil ediyor... Dağılmış haldeyim. Beni terk edip engelledin ve ben ne yaptığımı bile bilmiyorum... Başka kiminle bunları yaşayabilirim ki... Ben seni asla üzmedim, incitmedim, sana hiç zarar vermedim ve asla vermezdim. Lütfen sana ne yaptığımı söyle... Bunun sebebi benim şişman ve yaşlı bedenim mi? Bugün benim doğum günüm ve ben çok üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

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'Çılgın gibi özledim' 53 yaşında öğretmen 15 yaşındaki öğrencisiyle...

SENİ ÖZLEDİM; Cheshire'a bağlı Poynton kasabasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi kadın öğretmenin kartpostaldaki notunu, "Seni çılgınca özledim" diyerek bitirdiği ve birtakım uygunsuz kelimeler kullandığı belirtildi. 15 yaşındaki çocuğun annesinin, söz konusu kartpostalı bulduktan sonra polisi arayarak olayı ihbar etmesi ile gün yüzüne çıkan skandalın ardından, kadın öğretmen tutuklandı.

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