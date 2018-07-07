Çile sona erdi! İşte Doğu’nun Boğaz Köprüsü

2012 yılında yapımına başlanılan ve 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü sadece doğu ile batıyı değil gönülleri de birleştirdi.

2012 yılında yapımına başlanılan ve 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü sadece doğu ile batıyı değil gönülleri de birleştirdi. Tamamı Türk mühendislere ait projeyle yapılan Nibbisi Köprüsü havadan drone ile görüntülendi. ‘Doğunun Boğaz Köprüsü’ olarak tanımlanan Nissibi Köprüsü uzakları yakın ederek bölge halkına büyük kolaylıklar getirdi. Twitter

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1992 yılında Atatürk Barajında su tutulmasıyla birlikte Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır’ı birbirine bağlayan yol ve köprü sular altında kalınca, Adıyaman ‘çıkmaz sokak’ olarak anılmaya başlandı. Köprü yapılmadan önce feribotla tehlikeli yolculuk yapan bölge insanı saatlerce feribot bekleyerek zaman kaybı yaşadı. Nissibi Köprüsü`nün yapılmasıyla birlikte bölge halkının bu çilesi sona erdi. Twitter

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Feribot seferlerinin yapıldığı iskele tamamen kapatılırken, feribot atıl duruma düştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen gezi teknesi ile Atatürk Barajında turistik amaçlı gezi düzenleniyor. Twitter

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