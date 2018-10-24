  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cildinizin nemli yerlerinde kaşıntı varsa...

Cildinizin nemli yerlerinde kaşıntı varsa...

Cildinizi nemli yerlerinde öğneğin koltuk altınızda yada genital bölgenizde kaşıntı varsa cilt mantarı olmuş olabilirsiniz. elmaelma.com'un haberindeki detaylarla cilt mantarı konusunda bilgilenebilir ve tedavi olabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 04:30 - Güncelleme: 24-10-2018 04:30

Güzellik ve bakım hemen hemen herkesin kendisinde dikkat etmesi gereken konulardan birisidir. Özellikle dikkat edilmediği durumlarda bir çok sağlık problemlerine neden olan kişisel bakım çok önemlidir. Gerek kadın gerek erkeklerde de görülebilen sorunlardan biri olan cilt mantarı ve belirtilerini elmaelma.com sizler için sıraladı. Eğer ki bu belirtiler sizde de varsa en kısa sürede doktorunuza görünmenizi tavsiye ediyoruz.

İlk olarak her ne kadar çok yakın arkadaşınız hatta kardeşiniz olsa bile ortak kıyafetler paylaşmayın. Giysi veya kişisel bakım ürünlerini enfekte olmuş biriyle paylaşmak gibi şeyler mantar enfeksiyonu kapma riksinizi artırabilir. Ama, risk fakrörlerine bağlı olarak bazı insanların enfeksiyon kapma ihtimali oldukça yüksektir. 

Cilt mantarında dikkat edilmesi gereken ikinci aşama ise cildinizin hangi bölümünde olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Vücuduzun nemli olan bölümleri, mantar enfeksiyonu kapma açısından daha fazla risk altındadır çünkü mantarın gelişmesi için neme ihtiyacı vardır. Bu bölümler: ayak parmaklarının arası, göğüslerin altındaki bölge, genital bölge  ve cilt katlarının arasıdır. 

Kaynak: elmaelma.com

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cildinizin nemli yerlerinde kaşıntı varsa... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro