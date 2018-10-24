Cildinizin nemli yerlerinde kaşıntı varsa...

Güzellik ve bakım hemen hemen herkesin kendisinde dikkat etmesi gereken konulardan birisidir. Özellikle dikkat edilmediği durumlarda bir çok sağlık problemlerine neden olan kişisel bakım çok önemlidir. Gerek kadın gerek erkeklerde de görülebilen sorunlardan biri olan cilt mantarı ve belirtilerini elmaelma.com sizler için sıraladı. Eğer ki bu belirtiler sizde de varsa en kısa sürede doktorunuza görünmenizi tavsiye ediyoruz.

İlk olarak her ne kadar çok yakın arkadaşınız hatta kardeşiniz olsa bile ortak kıyafetler paylaşmayın. Giysi veya kişisel bakım ürünlerini enfekte olmuş biriyle paylaşmak gibi şeyler mantar enfeksiyonu kapma riksinizi artırabilir. Ama, risk fakrörlerine bağlı olarak bazı insanların enfeksiyon kapma ihtimali oldukça yüksektir.

Cilt mantarında dikkat edilmesi gereken ikinci aşama ise cildinizin hangi bölümünde olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Vücuduzun nemli olan bölümleri, mantar enfeksiyonu kapma açısından daha fazla risk altındadır çünkü mantarın gelişmesi için neme ihtiyacı vardır. Bu bölümler: ayak parmaklarının arası, göğüslerin altındaki bölge, genital bölge ve cilt katlarının arasıdır.

Kaynak: elmaelma.com