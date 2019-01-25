Cildi güzelleştiren mucizevi kahvaltı çeşitleri

Yeşil yapraklı sebzeler, elma, havuç, brokoli, badem, avokado, zeytinyağı, yoğurt, süt, yumurta, yulaf, esmer pirinç, somon ve uskumru balığı gibi besinler cilt sağlında önemli etkileri bulunan besin çeşitleri arasındadır. Bu besin çeşitleri cildin daha pürüzsüz olmasına, cilt dokularının yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağlar. Cildi güzelleştiren kahvaltı menü örnekleri şu şekilde olabilir;

Haşlanmış yumurta, beyaz peynir ve tam tahıl ekmek ile standart bir kahvaltı edilebilir.

Yarım avokado ve limon ile hazırlanmış sos, haşlanmış yumurta ve tam tahıl ekmek tercih edilebilir.Yulaflı ve lor peynirli omletin yanında roka, dereotu, maydanoz ve tere gibi yeşillikler tüketilebilir. 1 kase sütün içerisine; yulaf ezmesi, çiğ badem, muz veya yaban mersini eklenerek pratik bir kahvaltı edilebilir. Muz veya yaban mersinin yerine mevsim meyvelerinden 1 porsiyonda da tercih edilebilir.

Kaynak: Cevapla.tv