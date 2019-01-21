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Cildi genç tutma yöntemlerinden mezoterapi nedir?

Cildi genç tutma yöntemlerinden mezoterapi nedir?

Dr. Jale Şenyurt, bazı vitamin ve mineral kokteylleriyle cildin daha genç ve diri tutma yöntemlerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:14 - Güncelleme: 21-01-2019 14:14

Estetik Hekimi Doktor Jale Şenyurt , “Cilt gençleştirmenin yüz, boyun, dekolte ve el bölgesine uygulanan mezoterapiyle (mezolifting) ince çizgilerin tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Mezoterapinin, cildin gençliğinin arttırılması için cilde küçük enjeksiyonlar halinde bazı vitamin ve mineral kokteyllerinin verilmesi esasına dayanan tedavi yöntemi olduğundan bahseden Şenyurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mezolift, cilt germe anlamına gelir. Cildin zamanla kaybettiği nemle beraber elastikiyeti yok olur. Hem ışıltısını hem de sağlıklı rengini kaybeder. Mezolifting ile cilde vitamin, amino asit, hyalüronik asit gibi cildin yapı taşı olan maddeler küçük enjeksiyonlar şeklinde verilir.Cildin yaşlanma etkilerini gidermek ve cildin yenilenmesini sağlamak amacıyla yüz, boyun, dekolte ve ellere uygulanır”

Yaşlanma belirtilerini engeller
Özellikle güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış, kurumuş ve sarkmış ciltlerde iyileştirici etkisinin belirgin olduğunu ifade eden Dr. Şenyurt, “Bunun yanı sıra yıpranmamış, kırışıklık ve çizgilerin henüz oluşmadığı ciltlerde de yaşlanma belirtilerini engellediği gibi, cildin daha genç, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Yaşlılık izlerinin zor silindiği bölgelerden biri olan boyun ve dekoltede mezolifting uygulamasıyla fark edilir sonuçlar elde ediliyor. Boyun bölgesini yaşlılık belirtilerine karşı daha dirençli kılmak, nemini ve sıkılığını artırmak için başvurulan yöntemlerden bir de mezoterapidir” diye konuştu.

Nasıl uygulanır?
Boyundaki çizgilere ve sarkmalara, dekoltede ki kırışıklıklarda mezoliftingin güvenle uygulanabildiğini kaydeden Dr. Şenyurt, “Mezoliftingde kullanılacak moleküllere kişinin problemine ve ihtiyacına göre karar verilir. Mezolifting yöntemiyle yaşlanma etkilerinin giderilmesi ve cildin tekrar yapılanması sağlanır. Tedavi, cilt temizliğiyle başlar. Ardından lokal anestezik bir krem sürülür ve cildin orta tabakasına vitamin, mineral, amino asit, enzimler ve hyalüronik asitlerden oluşan kokteyl enjekte edilir” açıklamalarında bulundu.

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