Çikolata ve kahve severlere kötü haber: Yakında yok olacaklar!

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz. Bu yiyeceklerin, hammaddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor.
İşte iklim değişikliğinin önüne geçmek için üzerimize düşeni yapmazsak, gelecekte mahrum kalacağımız o lezzetlerden bazıları…
Çikolata
Çikolatanın hammaddesi olan kakaonun toplam küresel üretiminin yüzde 70’i Afrika'da gerçekleştiriliyor. Hava sıcaklıklarının giderek artması, bölgede yetiştirilen kakao ağaçlarının verimini düşürüyor, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticisinin geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaya göre yakın gelecekte dünyada çikolata olmayacak.
Muz
Muz, gelişmekte olan ülkelerde, kahvenin ardından ikincil ürün olarak üretiliyor. Üretimin zorlaşması sonucu kahvenin fiyatının artmasıyla, çiftçilerin muz üretiminden vazgeçmesi bekleniyor. Üstelik yüksek sıcaklıkların muz ağaçlarını zararlı bitki ve hayvanlara karşı daha dayanıksız hale getireceği belirtiliyor.
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