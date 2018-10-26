Çikolata ve kahve severlere kötü haber: Yakında yok olacaklar!

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği sebebiyle günümüzde severek tüketilen pek çok yiyeceği yakın gelecekte bulamayabiliriz. Bu yiyeceklerin, hammaddelerini veren ağaçların iklim değişikliği etkisiyle verimsiz kalmasından dolayı, herkes tarafından ulaşılabilir olmayacakları öngörülüyor.