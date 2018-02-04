Çıkmazlarsa Menbiç'e de gireceğiz Fırat'ın doğusuna da...

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son dakika çarpıcı açıklamalar yaptı. CNN Türk'ün canlı yayınında öldürülen terörist sayısının 932'ye yükseldiğini açıklayan Bozdağ, Menbiç ve Fırat'ın doğusu için de işaret verdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, PKK/PYD'ye yönelik operasyon kapsamında sahada ABD askeri ile çatışma riski ile ilgili olarak da "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİYLE ÇATIŞMA OLUR MU? Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç konusunda ABD ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir yüksek risk görüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti: "ABD'li yetkililer 'Biz Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz.' diye açıklama yaptılar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. ABD ile Münbiç'te veya Fırat'ın doğusunda veya başka bir yerde karşı karşıya gelmeyi hiç istemeyiz. Ama bu konuda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyetin bir benzerini ABD'nin de göstermesi lazım. Eğer ABD'li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristlerin arasında onlardan gözükerek Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırırlarsa hiç tereddütsüz bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz."

ABD ASKERLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞMALI: Bozdağ, ABD yönetiminin askerlerine, "Türklerle karşı karşıya gelmeyin, gelmemek için dikkat gösterin, operasyon bölgelerinden uzak durun, eğitim donatım işlerini bırakın, silah yardımı yapmayın." demesi ve bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini vurguladı.

BİZE KİM SİLAH ÇEKERSE HEDEFİMİZ OLUR: Bekir Bozdağ, "Ancak bize karşı bir saldırı olursa bunu yapanlar karşılığını mutlaka görecektir. Ama biz net söylüyoruz, müttefikimiz ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Eminim ki onlar da Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmeyi istemezler. Bizim karşımızda teröristlerle beraber kim silah çekerse o bizim hedefimiz olur." dedi.