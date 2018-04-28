Çıkardığı sese inanamayacaksınız! Görenler hayrete düşüyor

Orman tavuğugillerden bu kuşların, özellikle Avrupa ve Asya da yaşayan siyah tüylü türlerinin ortak adı. Sülün keklik ve bıldırcınların yakın akrabası olan ormantavukları, iri yapılı hızlı ama kısa süre uçabilen av kuşlarıdır. Gagaları kalın ve küt bacakları kısa kanatları kısa ve yuvarlak bacakları ve burun delikleri tüylerle örtülüdür. Uzunluğu 86 santimetreye ulaşan erkeklerin kuyrukları geniş göğsü parlak yeşil siyah parıltılıdır. Ayrıca gözlerinin üzerinde parlak kırmızı bir deri parçası bulunur. Dişilerin kahverengi ve beyaz tüyleri benekler ve çizgilerle bezelidir. Dişiler çalıhorozunun dişisine benzer. Başları küçük ve tüylüdür. Göz üzerinde çizgi halinde tüysüz bir kısım vardır.