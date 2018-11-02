Cihangir İslam kimdir aslen nereli ne dedi AK Parti'yi kızdırdı

Cihangir İslam kimdir, aslen nereli soruları bugün en çok araştırılan konulardan biri oldu. 31 Ekim'de Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma olay Cihangir İslam AK Partilileri kızdıracak ne dedi?

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada KHK'lileri sivil ölü haline getirmiş iktidarın bu yasayla da üzerlerine beton dökmek istediğini söyledi. İslam'ın konuşması boyunca AK Parti sıralarından tepki geldi.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR: 27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın kim olduğu merak konusu oldu. Cihangir İslam'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Cihangir İslam kimdir? İşte, TBMM'den alınan bilgiler ışığında Cihangir İslam'ın biyografisi...

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100'ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.