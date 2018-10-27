Cihan Ünal'dan Şahan Gökbakar'a ağır gönderme: Soytarılık şaklabanlık...

Türk sinema tarihinin en fazla izlenen serisi olan komedi türündeki Recep İvedik hakkında eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak usta oyuncu Cihan Ünal da Recep İvedik'i eleştirenler kervanına katıldı.

Cihan Ünal, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki ‘Kafalar Karışık’ filminin setindeydi. Kadir İnanır’ın “Türk sinemasını komedyenler mi kurtaracak?” sözleriyle ilgili konuşan usta oyuncu, ‘Recep İvedik’ serisini hiç izlemediğini söyledi.

Ünal, “Önemli olan işi şarlatanlığa dökmemek. Komedi, toplumun eğitim yapısına göre sunulursa, sulanmaya, belden aşağı olmaya, soytarılığa ve şaklabanlığa döner” diyerek, Şahan Gökbakar’a gönderme yaptı.

Çekilen filmlere gülmediğini dile getiren oyuncu, “Bir sanatsever olarak bundan zevk almıyorum. Komedi konusunda biraz aşağılarda seyrediyoruz. Kolay ve her şeye gülen bir toplum var. Ülkemizde öncelikle eğitim seferberliği başlatmak gerekiyor.