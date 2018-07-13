Çiğ yumurta içmek sese iyi gelir mi?

Çiğ yumurta sese iyi gelir mi, aslında bunun tam olarak bilimsel bir mantığı ve kanıtı bulunmadığını söyleyen KBB ve Ses Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İsmail Koçak yanıtladı.

Bunun nedeni de aslında anatomimizde yatıyor. Ses tellerimiz, larinks adıyla bilinen ses kutusunun üst kısmında yer alıyor. Burası, soluk borusunun bir bölümü. Yani, besinlerin midemize giderken izlediği yol olan özofagus borusundan küçük dilimiz aracılığıyla ayrılmış durumda. Kısacası, yediğimiz besinlerin hiçbirisi, yanlış yutma sonucu soluk borumuza kaçırmadığımız takdirde ses tellerimize temas etmiyor. Bu nedenle de, doğrudan ses yumuşatan bir besin olması pek mantıklı görünmüyor. Ancak, bazı besinlerin, gerçekten de gırtlak sağlığı ve ses güzelliği üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olabiliyor. Örneğin limon, yabani hardal otu, vs. gibi bazı bitkisel bileşimli gargaralar, boğazı daraltıcı özelliğe sahip olduğu için, kalın ve boğuk seslerin çıkmasını engelliyor. Tütün, alkol ve benzeri uyarıcılar, acı ya da çok baharatlı besinlerse, yine boğaz yapısına etki ettikleri için ses üzerinde etki gösterebiliyor. Çiğ yumurta içeriğinde bulunan N-asetil sistein amino asidinin, alkol ve sigara dumanı kökenli toksinleri arındırıcı özellikteki glutation bileşiğinin yapıtaşı olduğu biliniyor. Belki bu nedenle, uzun vadede gırtlak sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratabiliyor olabilir. Unutulmaması gereken diğer bir nokta da, çiğ yumurtada bulunan avidin adlı proteinin, biyotin emilimini sekteye uğratabildiği ve Salmonella cinsi zararlı omurgasızlardan kaynaklanan besin zehirlenmesine yol açabileceği.