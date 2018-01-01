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Çiğ süt için yeni dönem başlıyor

Çiğ süt için yeni dönem başlıyor

Çiğ süt satmak isteyenler yeni yılla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin alacak, fırıncılar da ekmeği 200 gramdan başlayarak, 10'ar gramlık artışlarla üretebilecek.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 19:38 - Güncelleme: 01-01-2018 19:38

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgilere göre, "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ" yeni yıla girilmesiyle birlikte uygulanmaya başlandı.

Tebliğ, çiğ sütün bakkal ve market gibi yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, çiğ süt satmak isteyen işletmeler Bakanlıktan izin alacak. Çiğ sütü, son tüketiciye sadece "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası"na sahip, bruselloz ve sığır tüberkülozundan ari süt üreten hayvancılık işletmeleri arz edebilecek.

SOKAKTA SÜT SATMAK ARTIK MÜMKÜN OLMAYACAK

Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik yarıçap içinde yer alan, sabit bir yerde konuşlandırılmış otomatik satış makineleri veya bakkal ve market gibi yerel perakendecilerde çiğ süt son tüketiciye arz edilecek. Hayvancılık işletmesinde hazır ambalajlı hale getirilmiş çiğ süt ise 500 kilometrelik yarıçap içinde son tüketiciye sunulabilecek.

Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilecek. Sütün son tüketim tarihi ise ilk sağımdan itibaren 48 saati geçmeyecek.

Çiğ süt, son tüketiciye hazır ambalajlı, perakende işletme tarafından sağlanan tek kullanımlık malzeme veya tüketici tarafından sağlanan kaba konularak satılabilecek.

Ürünün sunulduğu hazır ambalaj veya tek kullanımlık malzeme, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olacak.

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