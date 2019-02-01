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Çiğ köfteci dehşeti yaşadı! Zorla araca bindirip...

Çiğ köfteci dehşeti yaşadı! Zorla araca bindirip...

ANKARA'da yolda yürürken zorla araca bindirdikleri şahsın 420 TL parası, cep telefonu ve iş yerine ait anahtarlarını alarak, daha sonra ofisindeki eşyaları da çalan 7 kişi yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:22 - Güncelleme: 01-02-2019 18:22

ANKARA'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasp eden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 27 Ocak'ta Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde, Gölbaşı Şehir Parkı önünde yürüyen çiğ köfteci M.İ., tanımadığı 2 kişi tarafından zorla araca bindirildi. Araç içindeki 7 kişi tarafından 420 TL'si ile cep telefonu çalınan M.İ., boş arsaya götürüldü, ölümle tehdidiyle birlikte darp edildi. M.İ.'nin üzerindeki anahtarı alıp iş yerine giden şüpheliler, kasada bulunan bir miktar para ile buradaki cep telefonu ile dizüstü bilgisayarını da aldı. Şüpheliler tarafından serbest bırakılan M.İ., polise şikayette bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç., K.Ç., R.D., Y.G., S.G., M.K. ve M.R.T.'yi Mersin ve Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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